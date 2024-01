Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aanei, unul dintre avocații lui Cornel Dinicu, a anunțat luni ca se retrage din acest caz, invocand o serie de amenințari pe care le-ar fi primit ”in toate formele posibile”, iar din acest motiv nu poate continua sa iși apere clientul. In realitate, spun surse judiciare, Aanei ar fi fost concediat…

- Apar noi informații in cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Noul avocat al patronului pensiunii unde opt persoane și-au pierdut viața, dupa ce flacarile au cuprins imobilul, a dezvaluit ca exista trei martori cu identitate protejata care urmeaza sa depuna marturie ca incendiul din a doua zi de Craciun…

- Iancu Toader , avocatul specializat in divorturi, a calculat atent orice strategie pentru a-l scoate pe interlopul Cornel Dinicu din spatele gratiilor. El o acuza chiar pe judecatoare ca nu a fost obiectiva atunci cand a mentinut arestul preventiv pentru patronul de la Ferma Dacilor, si asta deoarece…

- Iancu Toader, avocatul specializat in divorturi, a calculat atent orice strategie pentru a-l scoate pe interlopul Cornel Dinicu din spatele gratiilor. El o acuza chiar pe judecatoare ca nu a fost obiectiva atunci cand a mentinut arestul preventiv pentru patronul de la Ferma Dacilor, si asta deoarece…

- Patronul de la Ferma Dacilor, locul unde opt persoane și-au pierdut viața dupa ce pensiunea a fost cuprinsa de flacari, contesta ipoteza anchetatorilor. Avocatul lui Cornel Dinicu este de parere ca in cazul clientului sau este vorba despre o „anatemizare”.

- Cornel Dinicu a facut primele declarații in fața anchetatorilor. Patronul pensiunii a fost arestat preventiv in dosarul incendiului de la Ferma Dacilor. Barbatul nu a vrut sa vorbeasca pana acum despre incendiu. Iata ce a transmis acesta!

- Cornel Dinicu, barbatul care se prezenta drept fondatorul complexului turistic Ferma Dacilor este audiat, marti, alaturi de alte cinci persoane, in dosarul deschis in urma incendiului in care opt oameni, intre care trei copii au murit, informeaza News.ro.Procurorii si politistii care ancheteaza incendiul…

- Ancehte uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, deși cautarile au continuat…