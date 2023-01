Stiri pe aceeasi tema

- "Este o grava neglijența in serviciu care trebuie sancționata dur, conform prevederilor Codului Penal, cu atat mai mult cu cat persoana decedata fusese anterior victima atacului cainilor din zona Parcului Lacul Morii, iar autoritațile responsabile nu au luat masuri pentru indepartarea acestui risc.Este…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a anunțat luni, 23 ianuarie, ca cere o „ancheta extinsa pentru stabilirea și sancționarea celor responsabili” de moartea femeii ucise cand facea jogging in zona Parcului Morii din București.PSD vrea sa fie luate masuri atat la primaria condusa de Nicușor Dan, cat și…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a oferit o prima reactie in cazul Anei Oros Daraban, femeia omorata de o haita de caini in Bucuresti. „Imi pare rau ca Ana Oros a murit ieri intr-un mod atat de tragic. Condoleanțe familiei și prietenilor sai. Am discutat ieri și azi cu persoanele implicate.…

- Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, spune, legat de moartea Anei Oros, femeia ucisa de caini in zona Lacul Morii, ca a solicitat Corpului de Control al Primarului sa prezinte un raport cu deficientele fiecarei institutii. „Imi pare rau ca Ana Oros a murit ieri intr-un mod atat de tragic. Condoleanțe…

- „Imi pare rau ca Ana Oros a murit ieri intr-un mod atat de tragic.Condoleanțe familiei și prietenilor sai.Am discutat ieri și azi cu persoanele implicate. Este o responsabilitate comuna a mai multor instituții, unele in subordinea PMB.Refuz sa intru insa in jocul incriminarii și acuzațiilor politice.Am…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a trimis, in septembrie anul trecut, trei adrese Poliției Locale Sector 6 și primarului Ciprian Ciucu in care i-a informat despre agresivitatea cainilor fara stapan din zona Lacului Morii, acolo unde o femeie a murit sambata, arata mai multe documente…

- Ana Oros Daraban, in varsta de 43 de ani, a murit sfașiata de caini, sambata, in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Exact acolo a fost atacata de o haita de caini și in urma cu mai puțin de un an. A fost grav ranita, dar a scapat cu viața, fiind salvata de doi bicliști. In tot acest…

- O femeie a murit sambata, dupa ce a fost mușcata de caini i n timp ce alerga in apropiere de digul Lacul Morii, o zona neamenajata, aflata la granița cu Chiajna. Primaria Sectorului 6 a transmis azi intr-un comunicat ca singura instituție abilitata sa monitorizeze și sa stranga cainii maidanezi este…