- In primul trimestru al anului 2021, prețurile locuințelor, masurate prin indicele prețurilor locuințelor, au crescut cu 5,8% in zona euro și cu 6,1% in UE, comparativ cu același trimestru al anului precedent. Aceasta este cea mai mare creștere anuala pentru zona euro incepand cu al patrulea trimestru…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual a decis sa susțina Confederația Naționala Sindicala Cartel Alfa in „Caravana Dreptații Sociale”, care a pornit vineri spre Bruxelles, pentru a prezenta Parlamentului European și Comisiei Europene o lista cu revendicari care privesc „somarea…

- Astazi, in plenul Camerei Deputaților, a fost respins amendamentul depus de PNL care reglementa posibilitatea Guvernului de a emitere ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare in domeniul digitalizarii caselor de pensii. Un singur vot a mai lipsit pentru ca amendamentul sa poata fi adoptat. Asta…

- In Romania anului 2021 mai exista romani care au o pensie minima, uneori sub nivelul salariului minim pe economie. Nu mai punem la socoteala romanii de la sate care au pensii și de 500 sau 50 de lei. Planul Național de Redresare și Reziliența impune anumite schimbari la nivelul pensiilor. Printre aceste…

- ”E un instrument constitutional, si noi am depus in fiecare sesiune parlamentara cate o motiune si daca nu aveam sanse. Eu inteleg acest lucru, e aproape obligatoriu pentru opozitie sa depuna o motiune de cenzura, indiferent daca sunt sau nu sunt sanse. Este o modalitate de a controla majoritatea, de…

- Proiectul de lege privind implementarea și dezvoltarea tehnologiei 5G va intra maine in plenul Camerei Deputaților pentru vot. Proiectul a fost adoptat saptamana trecuta de comisiile raportoare din Camera Deputaților cu majoritate de voturi. Comisia IT, comisia de aparare și comisia juridica au aprobat…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…