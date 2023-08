Cazul gravidei operate de hernie: S-au supărat medicii Cinci medici chirurgi de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu anunta ca vor renunta la garzi, incepand din luna septembrie. Ei sunt nemulțumiți de lipsa sustinerii conducerii unitatii medicale fata de medicul care a operat-o de hernie pe femeia care era, de fapt, insarcinata in noua luni. Totodata, ei reclama conditiile improprii in care se desfasoara activitatea chirurgicala in spital. Autoritatile din judetul Gorj au demarat o ancheta dupa ce o femeie insarcinata in luna a noua a fost operata pentru eventratie abdominala, femeia declarand pe proprie raspundere ca nu este insarcinata.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

