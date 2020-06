Cazul George Floyd: Nouă manifestaţie la Viena Mii de manifestanti s-au alaturat din nou vineri la Viena mobilizarii internationale impotriva rasismului, denuntand brutalitatea politiei si moartea afro-americanului George Floyd, relateaza AFP. Adunarea a avut loc in fata ambasadei SUA si o multime, in care se aflau in mare parte tineri, purta pancarte pe care se aflau inscrise sloganuri precum ''schimbarea se apropie'' sau ''Viena suntem si noi''. Participantii au fost insa mult mai putin numerosi decat cu o zi inainte: joi, o prima manifestatie a mobilizat 50.000 de oameni, potrivit politiei, fiind unul dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

