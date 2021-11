Cazul bunicuței care iese din bloc pe geam, cu scara, pentru că interfonul are cod satanist (VIDEO) O bunicuța din Ucraina nu folosește ușa blocului in care locuiește pentru ca interfonul, crede ea, are un cod satanist. Drept urmare, ea iese din casa pe geam, potrivit presei locale. Situația dureaza de trei ani. Imaginile cu femeia din Ucraina fac inconjurul presei ucrainene . Femeia din Luțk fixeaza o scara la geamul ei de la parterul unui bloc din oraș, coboara pe ea și, apoi, o ascunde in spatele complexului de apartamente. Vecinii povestesc ca femeia coboara pe geam de trei ani, de cand accesul in bloc se face cu un cod. Ea considera ca acel cod este „al satanei”, povestesc oamenii care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

