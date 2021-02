Stiri pe aceeasi tema

- Cazul bebelusului mort la Suceava si oportunitatatea unei reforme majore in ceea ce priveste practica botezului in Romania sunt reflectate pe larg in presa internationala. BBC avanseaza ideea ca o astfel de schimbare ar putea duce la conflicte in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane

- Cazul bebelușului de șase saptamani din Suceava care a murit dupa botez a ajuns in presa internaționala. BBC relateaza ca au aparut apeluri pentru schimbarea acestui ritual și ca ar putea duce la conflicte in interiorul Bisericii Otodoxe.

- Care este rezultatul necropsiei bebelușului mort dupa slujba de botez? Detaliile descoperite de specialiști. Ce s-a intamplat, de fapt, in cazul care a cutremurat o țara intreaga? Rezultatul necropsiei in cazul bebelușului mort dupa botez O echipa numeroasa de medici legiști a efectuat in cursul zilei…

- Cazul micuțului de la Suceava,d ecdat in timpul botezului a generat un val de reacții in toata opinia publica. Printre vocile publice care au condamant cele intamplate, se numara și Andreea Balan, mama, la randul ei, a doi copii. Vedeta a avut reacții dure pe rețelele de socializare cu privire la drama…

- Preotul din Suceava care a oficiat botezul in urma caruia un bebeluș și-a pierdut viața a fost suspendat, a declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, intr-o intervenție la Medika...

- Cazul bebelușului decedat, dupa botez, la Suceava, a facut multa valva in media și societatea romaneasca. O sumedenie de voci din spațiul public au reacționat pe marginea acestui subiect, printre aceștia și celebrul Mihai Șora. Drama de la Suceava in vizunea lui Mihai Șora Filozoful MIhai Șora, ajuns…

- Patriarhia Romana a cerut Arhiepiscopiei Sucevei sa urgenteze ancheta in cazul bebelușului mort dupa botez și a transmis ca este alaturi de familia copilului. Intrebat de daca preotul de la Suceava a...

- Bebelușul din Suceava, internat la terapie intensiva dupa ce a fost botezat, a murit azi-noapte. Arhiepiscopia Sucevei și Radauților reacționeaza: „Am primit cu multa durere si tristete in suflet vestea despre pruncul Iustin, de doar sase saptamani, care a plecat mult prea devreme la Cer,…