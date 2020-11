Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca batrana din judetul Alba cu un venit lunar de 15 lei, nu este singura aflata in aceasta situatie. Violeta Alexandru a gasit alte 1.000 de cazuri, unde nu a fost actualizata indemnizatia de urmas.Cazul doamnei F.J. din Alba, batrana careia nu i s-a actualizat…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a verificat cazul femeii de 76 de ani din comuna Ceru Bacainti , judetul Alba, care trieste singura, intr-un catun de munte, cu o pensie lunara de 15 lei. Ministrul susține ca femeii nu i-a fost actualizata pensia de urmaș. Violeta Alexandru a poostat pe rețelele…

- Dupa ce presa a relatat cazul unei femei din județul Alba, care incasa doar 15 lei ca indemnizație de urmaș, Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a cerut verificarea actelor și corectitudinii recalcularii drepturilor. Aceasta a scris pe pagina sa de socializare: „Principala problema a sistemului…

- Jurj Fica sau ”Tanti Fica”, o femeie vaduva de 76 de ani, fara copii sau nepoti, traiește singura pe un deal, la marginea unei paduri din comuna Ceru Bacainți din județul Alba, dintr-o pensie de urmaș de 15 lei lunar. Jumatate din pensia soțul ei, care a decedat in urma cu șapte ani, scrie site-ul local…

- Violeta Alexandru sustine ca a verificat situatia femeii la Casa de Pensii Alba si a constatat ca nu i-a fost actualizata pensia de urmas. Jurj Fica, sau ”Tanti Fica”, femeia vaduva de 76 de ani, nu are copii sau nepoti, drept urmare nu are la cine sa ceara ajutor in caz de nevoie. Batrana…

- De la ora 18:45, ministrul Muncii e de asteptat sa dea explicatii despre ce trebuie sa faca cei din grupele speciale de munca, despre recalcularea celor cinci milioane de pensii si majorarea punctului de pensie la 1.885 lei. Gafa a ministrului Violeta Alexandru, taxata de Mircea Badea cu un limbaj…

- "Ne vom mentine argumentele in fiecare zi pentru ca am convingerea ca oamenii inteleg ca aceste argumente sunt bazate pe cifre reale, nu pe iluzii, pe promisiuni sau pe minciuni asa cum PSD promoveaza", a precizat ministrul Muncii la Realitatea PLUS. Ministrul Muncii: "PSD alimenteaza o stare…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Casa Nationala de Pensii si Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) sunt prgatite sa preia si sa proceseze in format electronic cererile si documentele necesare pentru deschiderea…