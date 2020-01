Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia au prezentat sambata filmul evenimentelor in urma carora un barbat in varsta de 38 de ani și-a pierdut viața, la scurt timp dupa ce s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe cu gatul umflat. Medicii spun ca protocolul și procedurile au…

- Caz controversat in Alba! Un barbat care a acuzat o durere in gat a murit, joi seara, la scurt timp dupa ce a ajuns la camera de garda a Spitalului din Alba Iulia. Soția lui susține ca el a fost ținut prea mult timp in așteptare. Conducerea spitalului neaga acuzațiile. Femeia a depus, insa, plangere…

- Otravit de catre un coleg de serviciu, un tanar a murit la varsta de 26 de ani dupa ce a stat mai multi ani in stare vegetativa. Este vorba de al 22-lea deces in acest caz care a ingrozit Germania.

- Cazul magazinului Penny de la Alexandria, unde au fost gasite excremente de rozatoare pe un raft, este unul izolat si au fost luate masuri imediate, ce au inclus igienizarea si dezinfectia intregului spatiu de vanzare si depozitare, precum si o serie de masuri preventive, au precizat reprezentantii…

- Lumina in cazul lui Ianis, baiatul decedat din cauza unei complicații a varicelei. Reprezentanții DSP au descoperit toate „ascunzișurile” spitalului responsabil de moartea copilului. Degeaba s-au ferit, totul a ieșit la lumina! Aceștia au primit sancțiuni usturatoare Rasturnare de situație in cazul…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost gasit mort in toaleta unui fast-food din Neu-Anspach, Germania, transmite larepublica.pe.Cazul a fost semnalat la un restaurant McDonald's. Angajații restaurnatului au descoperit cadavrul barbatului la toaleta, la peste 20 de ore dupa ce acesta a murit.Potrivit…

- Operațiile care nu sunt considerate urgențe sunt amanate la Spitalul Județean Ploiești deoarece lipsește un anestezic folosit pentru anestezia generala. Reprezentanții unitații medicale spun ca pe stoc sunt fiole care sunt folosite pentru intervențiile urgente, relateaza Mediafax. Marius Niculescu,…

- Ancheta in cazul lui Ioan Csapai, barbatul care a murit dupa interventia brutala a unui echipaj de jandarmi, interventie care a avut loc in parcul central din Vatra Dornei in ziua de 19 iulie, se va prelungi. Si asta pentru ca procurorul militar care coordoneaza ancheta a considerat ca raportul ...