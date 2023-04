Stiri pe aceeasi tema

- Albanezul Rroshkodol Elis, in varsta de 35 de ani, a fost dat in urmarire in baza unui mandat de arestare emis de Judecatoria Sectorului 2. Acesta este principalul suspect in cazul injunghierii patronului localului Nuba din București.„Fata de inculpatul RROSHKODOL (FOST SHKODA) ELIS, cetatean albanez,…

- Intre timp, agresorul de origine albaneza este de negasit, dupa trei zile de la lovitura data. „Pana nu se soluționeaza cazul... sunt semne de intrebare. O sa ma consult cu colegii mei care se ocupa cu securitatea intregii afaceri și cu poliția și vedem impreuna la ce concluzii ajungem. Paza suplimentata?…

- Jean Sasu, patronul clubului Nuba a fost injunghiat in urma cu trei zile. Poliția inca nu l-a gasit pe atacatorul albanez. Patronul cafenelei din din Dorobanți povestește, de pe patul de spital, ca ar fi vorba despre un atac la comanda facut la adresa sa și se teme ca un astfel de incident s-ar pute

- Astazi, in jur de orele 15:00, un barbat l-a injunghiat pe patronul de la Nuba, Jean Sasu. Inainte de atac, agresorul apare vesel, abia ridicandu-se de la masa și a mers catre victima. Nimeni nu știa ce avea sa urmeze, intr-un moment necugetat.

- Unul dintre patronii restaurantului Nuba din București a fost injunghiat, joi, de un client. Atacatorul a fugit de la locul faptei și este cautat de polițiști. Acel client s-a ridicat de la masa și l-a injunghiat in zona fesiera pe Jean Sasu, unul dintre patronii restaurantului Nuba. Politia il cauta…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in tara un sucevean condamnat pentru savarsirea de infractiuni la regimul circulatiei.''In dimineata zilei de 24 martie, in jurul orei 07,15, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania un cetatean…

- Un cetațean al Azerbaidjanului, in varsta de 30 de ani, a fost prins de vameși cu marijuana la trecerea frontierei moldo-ucrainene, anunța Poliția de Frontiera. Cazul a avut loc ieri, 17 martie, in PTF Tudora, pe sensul de intrare in R. Moldova.

- Poliția din Spania a arestat un suspect in cazul scrisorilor cu explozibil expediate in noiembrie și decembrie anul trecut și care i-au vizat, intre alții, pe ambasadorul Ucrainei la Madrid și pe premierul Pedro Sanchez.