Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Citac a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care vorbeste despre lucrarile ce au loc la Cazinoul din Constanta. "In urma acestei reabilitari, Cazinoul va fi cel mai important punct de atractie de pe litoralul romanesc si nu numai, sunt absolut convins…

- Politistii au descoperit, in urma perchezitiilor efectuate sambata in Constanta si Navodari, peste 5,2 milioane de comprimate si 50.000 de fiole cu substante dopante, in valoare de aproximativ 3 milioane de euro, in cauza fiind retinute doua persoane, a anuntat IGPR.

- Astazi, 9 februerie 2024, primarul Constantei, Vergil Chitac, a vizitat Cazinoul din Constanta pentru a analiza stadiul lucrarilor de reabilitare.Astazi, 9 februerie 2024, primarul Constantei, Vergil Chitac, a vizitat Cazinoul din Constanta pentru a analiza stadiul lucrarilor de reabilitare, conform…

- Cladirea emblematica a fostului Hotel Victoria din Satu Mare iși va recapata stralucirea, cu o investiție de peste 13 milioane de lei, potrivit anunțului facut miercuri de Primaria Satu Mare.Potrivit Primariei Satu Mare, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitare fațade…

- Comisia Europeana a aprobat joi, 11 ianuarie, crearea unui fond de 126 de milioane de euro (138 de milioane de dolari) care sa contribuie la consolidarea infrastructurii portuare romanești, afectata de cresterea fluxurilor exporturilor ucrainene, scrie The Kyiv Independent.Romania joaca un rol crucial…

- Constanța și-a pus la pamant vechiul stadion incepand de mijlocul lunii iulie al anului trecut, iar acum totul intra in linie dreapta pentru ridicarea unei arene de cinci stele. Valoarea estimata a proiectului este de 379 milioane de lei, aproximativ 76 milioane de euro). Contractul de lucrari urmeaza…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina. „De astazi navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat, iar sistemul…

- Portul romanesc Constanța de la Marea Neagra a expediat un volum-record de 29,4 milioane de tone metrice de cereale in primele 10 luni ale anului, din care transporturile ucrainene reprezinta 40%, a declarat pentru Reuters autoritatea portuara. Ucraina, pentru care Constanța reprezinta cea mai buna…