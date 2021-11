Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 4 zile și 4 nopți, sute de mii de fani din intreaga lume vor pași in taramul magic din Cluj-Napoca sa se distreze alaturi de cei mai buni artiști internaționali ai momentului și nu numai. Organizatorii festivalului UNTOLD au inceput deja pregatirile pentru cel de-al șaptelea capitol care aduce…

- UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume, isi va deschide portile in 2022, intre 4 si 7 august. Timp de 4 zile si 4 nopti, sute de mii de fani din intreaga lume vor pasi in taramul magic din Cluj Napoca sa se distreze alaturi de cei mai buni artisti internationali ai momentului…

- Vacante in Paradisuri Exotice cu avionul din Cluj! Incepand din 08.11.2021 de la 676 euro/persoana/sejur Temperaturile ridicate, peisajele unice, plajele intinse si apele turcoaz te poarta cu gandul spre paradis, iar acum ai oportunitatea de a zbura cu avionul chiar din Cluj Napoca. Vezi aici oferta…

- Cluj-Napoca a caștigat peste 35 de milioane de euro din festivalul UNTOLD, desfașurat in perioada 9-12 septembrie. "Din cei peste 265.000 de participanti, cati au fost in acest an in toate cele 4...

- Cluj-Napoca a depașit rata incidenței de 2 la mie (2.03 la mie), la o zi dupa terminarea UNTOLD 2021.Autoritațile au anunțat inainte de festival ca sub 2 la mie, la un eveniment puteau participa 75.000 de oameni, iar peste 2 la mie pot participa numai 2.500 de oameni. Clujul a depașit incidența…

- ”La data de 11 septembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 38 și 39 de ani, din Columbia, respectiv municipiul Galați, cercetați pentru comiterea unor…

- O femeie a vandut online, pentru Untold, brațari de triaj pentru persoane testate negativ la COVID-19. Brațarile erau furate dintr-un centru de testare. Polițiștii din Cluj-Napoca au inceput verificari, dupa ce au fost sesizați de catre reprezentanții Untold ca, pe o platforma de socializare…

- Dorința de a pune mana pe un bilet pentru prima zi a festivalului Untold, care va avea loc saptamana viitoare la Cluj-Napoca, dar și imboldul de a face totodata o fapta buna, i-a determinat pe sute de tineri sa se alinieze la coada pentru campania de donare de sange care are loc in acest weekend. […]…