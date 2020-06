Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a atrage cat mai multi turisti mai multe hoteluri de pe litoralul romanesc au intocmit oferte atractive pentru turisti, oferind gratuitate pentru copiii care vin in vacanta.

- Guvernul consolideaza masurile de protecție sociala a soților veteranilor de razboi cazuți pe cimpul de lupta, precum și a copiilor acestora. Potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, sotii participantilor la cel de-al doilea razboi mondial sau la…

- Echitatia incepe sa prinda tot mai mult contur in Maramures. Copiii cu varste cuprinse intre 4 si 16 ani pot participa vara aceasta la taberele (de zi sau cu cazare) organizate la Centrul de Echitatie de la Curtuiusu Mare. Tabara de zi este de cinci zile, iar pe langa programul educativ-distractiv,…

- Pachetele de vacanța sunt valabile in perioada 1 septembrie 2020 – 1 septembrie 2022 și acopera costurile a trei nopți de cazare in hoteluri de 4 și 5 stele. Medicii și personalul auxiliar aflat in prima linie a luptei cu pandemia vor putea beneficia, in urmatorii doi ani, de un sejur cu cazare gratuita…

- “Cand ai un vis, urmeaza-l!”, este ceea ce noi, adulții, am invațat in aceasta perioada dificila, de la elevi! Deși au trecut prin momente in care au simțit frica, in care nu au avut intotdeauna raspunsuri la intrebarile pe care și le-au adresat, in care au simțit ca nu mai sunt la fel de motivați,…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, un proiect de lege de modificare a Legii educației naționale in vederea instituirii obligației Ministerului Educației și Cercetarii de a asigura elevilor care indeplinesc condiția pentru a primi bursa sociala, precum și cadrelor didactice, dispozitive de tip laptop…

- Tinerii au pornit proiectul din dorinta de a ajuta elevii care nu au reusit sa participe la cursurile online dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus sau care au nevoie de un ajutor in plus pentru examenele pe care urmeaza sa le sustina.

- Premierul Ludovic orban a declarat, miercuri, ca statul va asigura maști doar pentru copiii ai caror parinți nu au posibilitatea sa le asigure maști, la intoarcerea acestora la școala, in intervalul 2-12 iunie. Intrebat despre perioada in care elevii care vor da examene pot veni la scoala, premierul…