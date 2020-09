Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a afirmat, marti, ca ”pentru poporul roman este un esec faptul ca ieri nu a fost cvorum in Parlamentul Romaniei”, referindu-se la faptul ca pensionarii nu au pensiile marite, iar copiii nu au alocatiile majorate.

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, referitor la adresa catre Tribunalul Bucuresti facuta de Eugen Teodorovici in care spune ca actuala conducere a PSD e ilegitima, iar el este in continuare presedinte executiv al partidului, ca sesizarea are cateva elemente lipsa care…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a anuntat ca luni va avea loc o sedinta a Biroului permanent pentru a stabili data plenului in care ar putea fi discutata si ordonanta de urgenta privind majorarea etapizata a alocatiilor."Maine vom avea la Senat un Birou permanent si…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat joi ca motiunea de cenzura împotriva Guvernului Orban va fi depusa imediat ce vor fi adunate toate semnaturile necesare, potrivit Agerpres."Imediat ce o sa avem semnaturile, angajamentele asumate de parteneri; motiunea…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat ca, joi seara, a fost finalizat raportul Comisiei juridice asupra legii cunoscuta drept legea carantinei. ”Fata de forma proiectului trimisa in Parlament, proiectul a suferit schimbari in proportie de 90%. Guvernul a trimis un proiect…

- "Guvernul PNL a scapat situația de sub control. Proiectul de lege elaborat de guvern este un dezastru. Daca s-ar adopta, am avea o lege in contradicție cu constituția și practica CEDO. Premierul s-a plans ca am amanat votarea legii pana luni. E ca și cum un elev care nu a invațat in liceu…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, afirma ca 'in Monitorul Oficial al Romaniei tocmai ce s-a publicat OUG 100', el adaugand ca 'in numai șase luni Guvernul Orban a emis cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata'.

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat luni, dupa sedinta Biroului permanent, ca PSD nu sustine solicitarea liberalilor de revocare din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber, considerand ca este "un atac la adresa unei institutii fundamentale, care…