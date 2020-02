Stiri pe aceeasi tema

- Deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune, in conditiile in care zlotul si forintul s-au depreciat in urma unor miscari de fluxuri internationale, considera ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Deprecierea usoara a leului astazi (joi, n.r.) este corelata…

- Inceputul anului 2020 a fost deja foarte incarcat. Noul deceniu a inceput cu tensiuni majore intre SUA si Iran, situatie ce a avut consecinte ramificate asupra pietelor financiare, si nu numai. Ulterior, coronavirusul a facut ravagii, s-a dat startul la perioada de tranzitie a Brexit-ului,…

- Sperantele unui tratament pentru coronavirus readuce optimismul pe bursele internationale, iar achitarea presedintelui Trump si reducerea unor taxe vamale impuse de China pentru bunuri importate din SUA sunt alte cauze pentru revenirea actiunilor, potrivit unei analize realizate de XTB Romania.…

- Analistii financiari CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la un curs 4,8823 lei/euro, si o majorare a ratelor de dobanda atat pentru scadentele scurte cat si pentru cele lungi. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproape 90% dintre participanti anticipeaza…

- Deprecierea din ultima vreme a leului ar putea continua pe parcursul acestui an, astfel ca scenariul in care cursul sa ajunga sau chiar sa depaseasca pragul psihologic de 5 lei/euro este unul posibil. De asemenea, aurul s-a scumpit saptamana trecuta atat de mult incat a ajuns la cel mai mare nivel al…

- Banca Naționala Romana (BNR) ar fi aruncat in piata aproximativ 600 de milioane de euro, intr-o singura zi, pentru a incerca sa opreasca devalorizarea leului, scrie economica.net, care citeaza surse din piața. Masura venea in contextul in care moneda nationala trecuse pe pietele din Marea Britanie si…

- Deprecierea monedei nationale va face mai dificila finantarea Romaniei, iar corectia deficitului extern trebuie facuta in principal prin corectia deficitului public, iar 80% din deficitul extern vine din deficitul fiscal, a spus, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu,…

- Avem obiceiul ca si o depreciere de doi bani, si la propriu si la figurat, sa fie trecuta la capitolul recorduri, alarma, apocalipsa si tot ce vrei, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.