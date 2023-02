Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii germani inca nu au nicio dovada in aceasta etapa ca Rusia a fost in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 si 2 din Marea Baltica, informeaza sambata agentia DPA. "Acest lucru nu poate fi dovedit in acest moment. Investigatiile sunt in curs de desfasurare", a declarat procurorul…

- Politistii din Bacau anunta ca au emis ordonanta de retinere pe numele elevului de 15 ani care a fost filmat in timp ce isi agreseaza colegii, in scoala. El i-a lovit, umilit si chiar bagat cu capul in vasul de toaleta pe unii dintre colegii sai, imaginile fiind postate pe Facebook de bunicul unuia…

- Imagini teribile au fost publicate pe Facebook, surprinse intr-o padure de langa Silivașu de Campie, județul Bistrița, acolo unde un activist pentru drepturile animalelor a descoperit doi caini spanzurați. Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului scrie ca unul dintre activiștii…

- Fostul directror financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat de frauda fiscala intr-o intelegere cu justitia, a fost condamnat, la New York, la cinci luni de inchisoare si la plata unei amenzi in valoare de peste doua milioane de dolari, anunta procuratura din Manhattan,…

- Statele Unite iau in calcul sa-i trimita Ucrainei vehicule de lupta blindate Stryker, in perspectiva unei ofensive ruse asteptate in primavara acestui an, au indicat doua surse apropiate acestui dosar, transmite marti politico.com, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la doi ani si trei luni de inchisoare un barbat deferit justitiei pentru dare de mita, conducere fara permis si sub influenta alcoolului. Potrivit oamenilor legii, in mai 2022, barbatul a fost depistat de politistii doljeni conducand baut si fara permis.…

- Aproape 11.000 de ordine de protectie provizorii au fost emise de politisti in primele zece luni ale anului, iar in aceeasi perioada numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu peste 13% fata de anul trecut, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…