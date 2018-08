Stiri pe aceeasi tema

- Detalii cutremuratoare in cazul bebelusului gasit mort in fantana, la Braila. Dupa ce mama copilului a precizat ca l-a gasit mort in fantana, dupa ce initial anuntase Politia ca nu-si gaseste copilul, aceasta vine cu noi declaratii cutremuratoare despre ce s-ar fi putut intampla.

- Un cumplit accident de circulatie a avut loc in noaptea de sambata spre duminica: un adolescent de 16 ani a murit dupa ce masina in care se afla si in care erau mai multi copii si tineri s-a rasturnat pe un drum agricol. Tragedia a fost provocata de un adolescent de 18 ani, care s-a urcat la volan baut…

- Angajatul unei firme de constructii a decedat, marti, dupa ce a fost muscat de viespi, in comuna Pericei, unde se afla pentru a efectua o lucrare la un drum, scrie Agerpres . „Un muncitor de la o firma de constructii facea o subforare de drum si a intrat la un cetatean in curte sa bea apa. Cum a deschis…

- Un tanar de numai 24 de ani din comuna Saulești a murit astazi, dupa ce un copac a cazut peste el. Tanarul se numește Ionuț Vaduva și se afla la taiat de lemn impreuna cu un prieten de numai 19 ani. „Politia orașului Targu Carbunesti a fost sesizata prin apelul 112 cu privire la faptul ca un…

- Un bebeluș de 5 luni a murit, mama acestuia a fost ranita grav, iar alte doua persoane au fost ranite ușor, luni, in urma unui accident rutier produs in comuna harghiteana Corund, intre doua mașini, ambii șoferi efectuand manevre neregulamentare.Potrivit Poliției Harghita, accidentul s-a produs…

- Un barbat a fost gasit decedat in cursul zilei de ieri, 19 iunie 2018,in apele unei balți din comuna Șibot. Avea 49 de ani și era din Saliștea. Un barbatul de 49 de ania fost gasit marți, fara suflare, intr-o balta din comuna Șibot. Potrivit IPJ Alba, incidentul s-a petrecut in jurul orei 17:50. Victima…

- Un barbat a fost gasit decedat marți in apele unei balți din comuna Șibot. Avea 49 de ani și era din Saliștea. Un barbatul de 49 de ania fost gasit marți, fara suflare, intr-o balta din comuna Șibot. Potrivit IPJ Alba, incidentul s-a petrecut in jurul orei 17:50. Victima nu prezenta urme vizibile de…

