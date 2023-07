Doi soți din București au fost arestați dupa ce, susțin anchetatorii, și-au torturat și și-au violat nepoatele, in varsta de 12 și 13 ani, timp de aproape un 1 an. La data de 29 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale – Sector 4 au reținut o femeie […] The post Caz terifiant in Capitala: arestați dupa ce și-au torturat și violat nepoatele de 12 și 13 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .