Caz socant: Un barbat si-a ars de vie vecina. Care a fost motivul. Ce spun localnicii Scene de groaza intr o comuna din Dolj, scrie digi24.ro.Un barbat si a ars de vie vecina pentru ca ar fi fost vrajitoare. Barbatul din localitatea doljeana Plenita a fost retinut."Vrajitoarea asta batrana, stii ca i vrajitoare Si sunt mai multe. Vrajitoarele astea ne au facut numai rau noua la viitorul nostru, ma crezi Si ai sa vezi ca i ca mine", potrivit unei inregistrari video obtinute de Adevarul.Localnicii spun ca nu au putut sa intervina pentru ca totul s a petrecut extrem de rep ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Barbatul din localitatea Plenița, județul Dolj, in curtea caruia a fost gasita o femeie carbonizata a recunoscut ca și-a ucis vecina, dandu-i foc, pentru ca „era vrajitoare”, potrivit Mediafax. Dupa ce a fost reținut de polițiști, sambata, barbatul din Plenița a recunoscut ca a omorat-o pe femeia…

- Cristinel Constantin Gae, un barbat din comuna Plenița din Dolj, a fost reținut, dupa ce a stropit cu benzina o batrana de 83 de ani și apoi i-a dat foc. „Mori, vrajitoareo”, a urlat individul in timp ce femeia ardea de vie. Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit ca și mama barbatului era…

- Constantin Gae, barbatul dintr-un sat din Dolj care a incendiat o batrana de 83 de ani, și-a justificat crima susținand ca femeia era vrajitoare și, prin getsul sau, el a salvat omenirea, potrivit unei inregistrari video publicate de Adevarul . ”Vrajitoarea asta batrana… Știi ca e vrajitoare? Și sunt…

