Stiri pe aceeasi tema

- Angajații unei ferme de pui din localitatea Ciumeghiu, județul Bihor, s-au intoxicat cu substanțe necunoscute pana la aceasta ora. 18 angajați au ieșit din hala in momentul in care s-au simțit rau, iar pana acum opt au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu…

- Evenimentul se numește „Castiga-ti un prieten special”, e coordonat de Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Oradea, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bihor și al Fundației Special Olympics Romania și se va concretiza intr-o competitie regionala de baschet marca Special Olympics,…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs luni seara pe raza localitații clujene Jucu. Un barbat din Cațcau a fost ranit. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autotren, un tanar in varsta de 23 de ani, din Oradea, din cauza ca nu a pastrat distanța de siguranța in mers, a intrat…

- Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut joi pe DN 75 Campeni – Lupșa, la Bistra. Conducea o mașina ce a fost lovita din spate de un șofer neatent. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 11.30. Polițiștii din Campeni au stabilit, din primele cercetari, ca un barbat de 48 de ani, din…

- Un barbat cautat de sapte luni pentru ca a vrut sa omoare un padurar a fost gasit mort la marginea padurii din zona localitatii aradene Gurahont. Primele verificari arata ca suspectul s-a sinucis. Purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Claudia Iuga, a declarat ca politistii au mers, dupa ce au primit informatii,…

- Nefericitul accident a avut loc pe terenul de fotbal din satul Crancești, comuna Dobrești. Potrivit informațiilor Bihon.ro, bara i-ar fi cazut micuței in cap. Un asistent de la centrul de permanența a intervenit și i-a acordat fetei primul ajutor. La sosirea echipajului de pompieri…

- Patru pacienți au o șansa in plus la viața dupa ce familia unui barbat de 43 de ani aflat in moarte cerebrala a fost de acord sa i se preleveze inima, ficatul, rinichii și corneea. Prelevarea de organe a avut loc la Spitalul de Urgenta din Oradea.

- Un barbat din Austria a fost ranit grav, marti, dupa ce a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul intr-un TIR, pe DN 79, in judetul Arad, unde traficul rutier a fost blocat complet o ora, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Claudia…