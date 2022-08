Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost arestati preventiv dupace au stropit cu benzina patru persoane din Medgidia, printre care si un copil in varsta de 10 ani si le-au dat foc in locuinta acestora. Victimele au fost duse in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, duminica,…

- Caz socant in municipiul Medgidia, judetul Constanta Ceea ce a parut initial ca fiind un "banalldquo; incendiu a dus, in urma cercetarilor, la arestarea preventiva a trei barbati Prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s a dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea…

- Un accident a avut loc pe A1, in apropiere de Pecica, intre doua microbuze. „In urma accidentului au rezultat 11 victime, conștiente, cooperante, cu diverse traumatisme. 10 victime vor fi transportate la UPU pentru ingrijiri de specialitate, printre ele și un copil de patru luni. Pompierii au continuat…