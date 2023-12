Caz șocant în Olt. Un tânăr a murit sub ochii polițiștilor după ce a înghiţit un plic cu cocaină Un tanar din Olt s-a stins din viata sub ochii politistilor, dupa ce a inghitit un plic cu cocaina. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Slatina, cand o patrula a oprit un autoturism in care se aflau sase tineri. In timpul controlului corporal, tanarul de 31 de ani, din județul Olt, a inghitit o […] The post Caz șocant in Olt. Un tanar a murit sub ochii polițiștilor dupa ce a inghitit un plic cu cocaina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- S-a intamplat marți seara, in jurul orei 22:25, pe strada Tudor Vladimirescu din Slatina, județul Olt. Echipajul mixt, format dintr-un polițist și un jandarm, a tras pe dreapta un autoturism condus de un tanar de 33 de ani, din Ramnicu Valcea. In mașina erau, in total, 6 persoane, așa ca oamenii legii…

- Un caz șocant s-a petrecut in județul Olt. Un tanar, pasager intr-o mașina, a inghițit conținutul unui plic, de teama ca substanța sa nu fie gasita de polițiști asupra lui. La scurt timp, tanarul a intrat in stop cardio-respirator și a murit.

- Gest disperat al unui tanar din Olt, prins cu droguri in trafic. Barbatul se afla in mașina unui amic, cand au fost trași pe dreapta, marți seara, in Slatina, pentru un control de rutina. Ca sa scape de plicul cu droguri pe care il avea la el, tanarul l-a bagat in gura, l-a mestecat și a inghițit praful…

