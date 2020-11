Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a arestat un barbat suspectat de crima și acte de canibalism, dupa ce oasele unei victime au fost gasite intr-un parc din Berlin, potrivit BBC.Experții criminaliști au stabilit ca oasele aparțin unui barbat in varsta de 44 de ani, care a disparut in urma cu doua luni.Cainii i-au condus…

- Politia din Berlin a anuntat luni ca ancheteaza un youtuber care s-a plimbat sambata pe strazile capitalei germane in vesminte traditionale arabe, biciuind si tinand in lesa o persoana deghizata in Emmanuel Macron, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Aceasta actiune intervine in contextul in…

- Medicii spun ca Navalny reactioneaza la stimuli verbali. Alexei Navalny a fost transportat in Germania dupa ce in luna iulie i s-a facut rau in timpul unui zbor aerian. Echipa sa sustine ca acesta ar fi fost otravit de regimul de la Kremlin, dar Vladimir Putin a negat vehement orice implicare.…

- Un barbat, in varsta de 27 de ani, a fost arestat dupa atacurile cu cutitul din orașul Birmingham. Poliția engleza a anunțat ca tanarul este suspectat de crima si de sapte tentative de crima. In urma incidentului, un barbat a fost ucis si alte doua persoane au fost grav ranite, anunța MEDIAFAX.Un…

