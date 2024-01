Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii Politiei Capitalei si luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale sunt pregatiti sa intervina in cazul unui barbat care, luni, in jurul orei 05,55, a distrus geamul de la intrarea in locuinta unei femei si s-a fi baricadat in casa. „Sectia 18 Politie a fost sesizata cu privire la faptul…

- Incidentul are loc luni dimineața intr-un imobil sectorul 4 din București, zona fiind inchisa de polițiști, relateaza G4Media și Digi 24.Totul a inceput in noaptea de duminica spre luni, cand din apartamentul barbatului se auzeau zgomote puternice, iar o vecina și-a trimis soțul sa-i spuna acestuia…

- Totul a inceput cand, in decembrie 2021 un copil l-a vizitat pe un batran de 82 de ani pentru a-l colinda. Barbatul i-a acceptat propunerea, insa baiatul a mers glonț in sufrageria victimei și a inceput sa-i scotoceasca prin lucruri. Barbatul l-a dat afara pe baiat, dar a doua zi acesta s-a intors la…

- Un caz șocant a avut loc, in Sibiu, dupa ce doi minori ar fi amenintat-o cu un cutit pe o femeie de 83 de ani, in propria casa. Cei doi copii, cercetati in libertate pentru talharie calificata, ar fi furat 10 lei.

- O femeie in varsta de 77 de ani din comuna braileana Traian a decedat, miercuri seara, intr-un incendiu izbucnit in propria locuinta, care a ars in proportie de 70%, informeaza joi Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Pentru limitarea si lichidarea incendiului…

- Moartea omului de afaceri din Sibiu, dupa ce a fost batut violent de mai mulți indivizi care au intrat peste el in casa, a declanșat o ancheta de proporții. La Sibiu au ajuns și experți din București, dar pana acum atacatorii nu au fost nici macar identificați.

- Incidentul a avut loc, miercuri, pe Bulevardul Unirii din Bucuresti, dupa ce o femeie de 43 de ani, contabila la o firma care functioneaza la etajul 5 al unui bloc, a sarit de la inalțime, informeaza News.ro.In cadere, aceasta a lovit o alta femeie care se deplasa in zona, ambele fiind ranite, insa…

- O femeie s-a aruncat, miercuri, de la etajul cinci al unui bloc de pe Bulevardul Unirii din Bucuresti si a cazut peste o alta femeie care se deplasa prin zona. Ambele sunt ranite. Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, ca Sectia 14 Politie a fost sesizata despre faptul ca pe Bd. Unirii nr 15,…