Caz șocant in Botoșani! O tanara și-a gasit propria mama moarta in casa, iluni seara. Lenuța avea 50 de ani și ar fi fost impușcata de soțul ei, din greșeala. Femeia a fost gasita fara suflare, cu o rana grava in zona gatului. Fiica celor doi are 22 de ani.