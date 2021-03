Caz șocant: doi tineri sechestrați și torturați după ce au reproșat polițiștilor că nu poartă mască La cinci luni de la derularea evenimentelor ingrozitoare, adevarul iese la iveala: doi tineri au fost sechestrați și torturați in București dupa ce au reproșat polițiștilor ca aceștia nu purtau masca. Noua polițiști de la Secția 16 din București sunt urmariți penal pentru infracțiuni de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura și complicitate la tortura, dupa cum arata Mediafax . Aceștia au batut și sechestrat doi tineri, dupa ce aceștia le-au reproșat ca nu poarta masca – deși legea prevede acest lucru, iar polițiștii erau in timpul serviciului. Totul s-a intamplat in data de 1 septembrie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

