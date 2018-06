Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost batut cu pumnii si picioarele in plina strada de doi indivizi. Totul s-a intamplat azi dimineața in capitala, sub privirile martorilor si a fost inregistrat de o camera de bord.

- Ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, a marturisit, intr-un interviu, ca a fost victima unui jaf intr-un cartier din nordul Londrei.El se afla in fața stației Euston, cand și-a scos telefonul sa cheme un taxi. In acel moment, un hoț care se afla pe motoreta i-a luat telefonul și a fugit.…

- Ieri, 7 iunie 2018, in jurul orei 20.50, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Transilvaniei din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Cine este Cardi B, noua revelatie Hip Hop a Americii O cheama Belcalis Almanzar Atat numele cat si prenumele sunt traduceri in spaniola ale unor cuvinte arabesti. In araba, Belcalis este o referinta la Regina din Sheeba, iar Amanzar inseamna „cea care vegheaza asupra”. Mama sa e din Trinidad, iar tatal…

- O persoana a fost ucisa, iar alte patru, ranite, dupa ce un barbat a atacat, sambata seara, cu un cutit, mai multi trecatori, in Paris, in apropierea Operei, au anuntat autoritatile franceze, potrivit reuters.com. Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti. Un barbat a atacat cu un cutit mai multi…

- Sambata, 5 mai 2018, in jurul orei 05.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada 1 Decembrie din Bucerdea Granoasa, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Un barbat și o femeie au fost injunchiați de un tanar, om al strazii. Totul s-a petrecut la Pitești, iar agresorul s-a facut nevazut. A fost prins dupa cateva ore de polițiști. Acesta nu este la prima infracțiune. O femeie de 43 de ani și un barbat de 47 de ani au fost injunghiați in […] The post Doua…

- Un barbat de 63 de ani, din Suceava, a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada Calea Burdujeni. Accidentul a avut loc ieri și a fost provocat de un barbat de 50 de ani, din Dumbraveni. Șoferul și pietonul au fost verificați cu etilotestul, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri.…