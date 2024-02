O situație revoltatoare a avut loc, de curand, in Caras-Severin. Doi tineri, de 18 și 19 ani, au fost arestați pentru pentru pornografie infantila si viol in forma continuata, dupa ce au racolat o copila, in varsta de 14 ani, de pe retelele sociale si au convins-o sa intretina relatii sexuale cu ei. Cei doi au filmat intreaga scena și au publicat-o pe internet.