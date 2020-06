La inceputul acestui an Andreea a luat decizia de a trece printr-o intervenție chirurgicala deloc ușoara, dar absolut necesara. In copilarie, complicațiile produse de o osteomielita TBC i-au distrus capul femural și colul femurului, mancandu-i practic șoldul. Drept urmare, piciorul drept s-a scurtat cu 2.5-3 cm și doar voința imensa a ajutat-o pe tanara de 33 de ani sa compenseze deficitul funcțional. Cu ajutorul sportului, Andreea și-a dezvoltat musculatura suficient de mult cat sa poata controla mișcarea in pofida lipsei osului. Cu toate acestea, in timp durerile s-au accentuat treptat,…