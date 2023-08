Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul, care nu a fost identificat inca, a fost gasit de o femeie, care a vazut un pachet suspect langa un lan cu porumb, relateaza News.ro. Cadavrul a fost gasit in satul Silistea Noua, din orasul Dolhasca, potrivit publicației locale Monitorul de Suceava.Inițial, femeia a crezut ca e vorba despre…

- Un cadavru invelit in scotch a fost gasit langa un lan de porumb, la limita dintre judetele Suceava si Botosani. La fata locului s-au deplasat echipe de politisti, dar si un procuror criminalist.

- Un cadavru invelit in scotch a fost gasit langa un lan de porumb, la limita dintre judetele Suceava si Botosani, informeaza News.ro.Potrivit www.monitorulsv.ro, vineri, la orele pranzului, o femeie a observat un pachet suspect langa un lan cu porumb din apropierea satului Silistea Noua, din orasul…

- Cand s-a apropiat mai mult și-a dat seama ca este vorba de o persoana care cel mai probabil a fost ucisa, apoi impachetata in scotch inainte de a fi abandonata pe camp. Femeia a sesizat Poliția Tudora, din județul Botoșani, și cum nu se știa exact pe teritoriul carui județ se afla cadavrul, la fața…

- Cand s-a apropiat mai mult și-a dat seama ca este vorba de o persoana care cel mai probabil a fost ucisa, apoi impachetata in scotch inainte de a fi abandonata pe camp. Femeia a sesizat Poliția Tudora, din județul Botoșani, și cum nu se știa exact pe teritoriul carui județ se afla cadavrul, la fața…

- Caz șocant la granița dintre județele Suceava și Botoșani. Vineri la orele pranzului, o femeie a observat un pachet suspect langa un lan cu porumb din apropierea satului Siliștea Noua, din orașul Dolhasca. Cand s-a apropiat mai mult și-a dat seama ca este vorba de o persoana care cel mai probabil a…

- Accident cumplit in Suceava, in aceasta dupa amiaza! A fost activat Planul Roșu de Intervenție dupa ce 11 victime, printre care si copii, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc in jurul orei 18:30, pe DN2 (E85), pe raza comunei Dragușeni și au fost implicate doua autoturisme și…