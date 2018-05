Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean Arges a deschis o ancheta la scoala generala din Pitesti unde doi adolescenți au fost filmați jucând tenis cu piciorul, pe acoperișul platforma al cladirii.

- O comisie a Inspectoratului Școlar Arges a mers in control luni dimineata la Scoala nr. 14 din Pitesti si incearca sa identifice protagoniștii imaginilor postate pe Internet in data de 5 mai. Seful Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Dumitru Tudosoiu, a declarat, intr-o interventie telefonica…

- Cadavrul unui barbat de 34 de ani, din localitatea Tecuci, a fost descoperit, sambata, pe o plaja din Vama Veche. Polițiștii au deschis o ancheta, martorii audiați oferind informații conform carora barbatul ar fi fost batut și abandonat de un grup de tineri. Polițiștii…

- Politia britanica a deschis o ancheta dupa ce arbitrul meciului Real Madrid - Juventus, englezul Michael Oliver, si sotia lui, Lucy Oliver, au primit amenintari, in urma penaltiului acordat de central in minutul 90+3 al meciului din Liga Campionilor, informeaza BBC.

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Conform anumitor surse, este vorba despre angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand a fost…

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitesti au efectuat un numar de5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Dambovita si Giurgiu in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui…