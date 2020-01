Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de groaza la Scheia, acolo unde un tren de pasageri, care circula pe ruta Iași – Timișoara, a facut praf o duba. In urma impactului devastator, o persoana a murit pe loc, iar o alta a fost incarcerata. In autoutilitara se aflu doua persoane. Una dintre ele a fost proiectata in afara masinii…

- Dispariție misterioasa in campusul universitar din Timișoara. Un tanar student este de negasit, dupa ce a plecat ieri, in data de 16 decembrie, in jurul orei 3.00, din camera de camin. Vasile Alexandru Sandu locuia in camera de camin din Complexul Studențesc din Timișoara. A plecat in jurul orei 3.00,…

- Fiul lui Sile Camataru, Albert Balint, a fost eliberat, luni seara, din arestul Politiei Timis, dupa ce victima sa, un tanar de 29 de ani pe care l-a injunghiat la intrarea intr-un club din Timisoara, in luna octombrie, si-a retras plangerea.

- Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, a ajuns sa fie certat cu legea inca odata. Dupa ce in octombrie a fost cautat de polițiști, dupa ce ar fi injunghiat o persoana, acum a fost arestat. Momentele șocante s-au petrecut in Timișoara, dupa ce a avut loc un atac in apropierea unui club din acest oraș.…

- Luni, la orele amiezii, flacari inalte erau observate de locatarii de pe Strada Lamaiței din Timișoara. Coloana de fum era atat de mare incat putea... The post Un tanar pompier a primit botezul focului intr-o misiune grea appeared first on Renasterea banateana .

- Un incident neobișnuit s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza la metroul din Capitala, respectiv la stația de la Piața Uniri. Un tanar a amenințat ca iși pune capat zilelor, iar acum s-a aflat și motivul pentru care a recurs la acest gest.

- Un tanar de 26 de ani din Chisinau a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru santaj, dupa ce si-a amenintat prietena cu publicarea pe Internet a fotografiilor intime cu ea, in cazul in care ar fi refuzat sa-i dea suma de 4.000 lei.

- Prins la furat, un tanar in varsta de 22 de ani platește cu libertatea. Barbatul a fost arestat preventiv și va petrece cel puțin 30 de zile dupa gratii, din cauza faptei pe care a comis-o, fiind prins in flagrant de polițiști, noaptea trecuta. Barbatul in varsta de 22 de ani a patruns intr-un magazin…