Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient in varsta de 54 ani a fost transferat de la Spital Municipal Roman la Spitalul „Sfantul Spiridon” Iasi fara degetul amputat, din cauza faptului ca asistenta de pe ambulanta a uitat sa ia si recipientul cu gheata in care se afla inelarul pierdut in urma unui accident de munca. Purtatorul de…

- Un barbat in varsta de 54 ani, care a ramas fara inelarul de la mana stanga in urma unui accident de munca, a fost transferat de urgența, luni, 5 aprilie, de la Spital Municipal Roman la Spitalul "Sfantul Spiridon" Iasi fara degetul amputat, care a ajuns mai tarziu, cu o alta ambulanța, relateaza Agerpres.…

- Un pacient a fost transferat de la Spital din Roman la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi fara degetul amputat, dupa ce asistenta de pe ambulanta a uitat sa ia si recipientul cu gheata in care se afla inelarul. Barbatul de 54 de ani iși pierduse degetul in urma unui accident de munca.

- Totul s-a intamplat, ieri dimineata, la Centrul de Primiri Urgente al Spitalului Municipal de Urgenta Roman, acolo unde un barbat de 54 de ani, din Piatra-Neamt a ajuns dupa ce a suferit un accident de munca si a ramas fara un deget. Dupa ce l-au consultat, medicii au decis ca pacientul sa fie transferat…

- Medicul-șef de la Unitatea de Primiri Urgențe, Fiorella Mitoiu, care este și purtator de cuvant al spitalului, a explicat la „Legile puterii” ca datele privind pacienții decedați nu pot fi puse la dispoziția aparținatorilor decat printr-un demers oficial, printr-o firma de avocatura sau printr-un organ…

- Cazuri active de infectie cu virusul SARS-CoV-2 in judetul Sibiu Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. În judetul Sibiu sunt active 5 focare de infectie cu virusul SARS-CiV-2, dintre care 3 în centre rezidentiale. Cele mai multe cazuri sunt la Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru…

- O femeie in varsta de 84 de ani a fost adusa in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi dupa ce a fost batuta de fiul ei. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca femeia a fost agresata de fiul ei in repetate randuri. ‘A fost incuiata…