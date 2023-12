Caz cutremurător! Cățelușă cu pui, împușcată mortal în Timiș de un vecin Autopsia efectuata de medicii de la Direcția Sanitara Veterinara Timiș a confirmat faptul ca animalul a fost impușcat cu o arma de tir! In urma examenului necropsic s-a descoperit un glonte in cadavrul cainelui și nu urme de sageata, așa cum a declarat inițial faptuitorul. Proprietarii se tem de mușamalizarea faptei și cer autoritaților sa aplice legea in acest caz. Reamintim ca sambata, 2 decembrie, o cațelușa a fost impușcata mortal de un tanar de 26 de ani din localitatea Sangeorge, comuna Birda. Cațelușa provenea din randul maidanezilor de strazile comunei și fusese adoptata de cateva saptamani… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

