Un barbat a murit dupa ce a fost trantit de polițiști la pamant și a fost imobilizat. Barbatul ar fi fost in stare de ebrietate și ar fi refuzat sa paraseasca terasa pe care se afla. A intrat in stop cardio respirator de cum a fost pus la pamant și nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare. A fost deschis un dosar de purtare abziva și ucidere din culpa, iar ministrul de Interne a declarat ca vinovații trebuie sa plateasca. „Pentru mine, cand moare un om in timpul unei intervenții este cu adevarat o tragedie. Ancheta e preluata de un procuror și sunt convins ca se va face lumina in acest caz,…