Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Gheorghe Cavcaliuc a declarat recent ca Andrei Nastase, devenind ministru de Interne, i-ar fi propus sa iși continue activitatea in calitate de șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Veaceslav Garștea, fost șef adjunct al Poliției de Frontiera, a confirmat

- In perioada 5 – 8 noiembrie 2019, politistii Directiei de Ordine Publica - Serviciul de Politie „Delta Dunarii" și cei ai I.P.J. Tulcea au organziat, cu ajutorul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., o acțiune pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul piscicol, se…

- In perioada 5 ndash; 8 noiembrie 2019, politistii Directiei de Ordine Publica Serviciul de Politie "Delta Dunarii" si cei ai I.P.J. Tulcea au organziat, cu ajutorul Inspectoratului General de Aviatie al M.A.I., o actiune pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul piscicol. Politistii,…

- In primele noua luni ale anului, 829 de minori au comis in jur de 500 de infractiuni, arata datele Inspectoratului General de Politie. Cifrele sunt in usoara crestere fata de perioada similara a anului trecut.

- La asigurarea si mentinerea ordinii publice in ziua alegerilor vor fi implicati aproape 5 mii de angajati ai Inspectoratului General de Politie. „Nemijlocit, la sectiile de votare si consiliile de circumscriptie vor fi antrenati 3.867 de angajati”, a declarat, la un briefing de presa, seful adjunct…

- Gheorghe Cavcaliuc, fost sef-adjunct al Inspectoratului General al Politiei, a fost audiat in cadrul Comisiei de ancheta „pentru elucidarea circumstantelor de fapt si de drept privind tentativa de puci anticonstitutional intreprinsa de Partidul Democrat din Moldova prin intermediul Curtii Constitutionale…

- CHIȘINAU, 1 oct – Sputnik, Eleonora Lisnic. Pe site-ul Poliției Republicii Moldova au fost publicate listele cadourilor declarate de angajații Inspectoratului General al Poliției (IGP) pentru anii 2017 și 2018. Ofițerul de presa al Poliției Mariana Bețivu a precizat pentru Sputnik ca angajații…

- Peste 4.200 de autovehicule, destinate transportului de elevi, au fost verificate in cursul saptamanii trecute, inainte de inceperea noului an scolar 2019-2020, de catre polițiști, la nivel national. Potrivit unei informari a Inspectoratului General de Politie (IGPR), inca de la sfarșitul lunii august,…