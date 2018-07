Cavani, cursa de recuperare pentru meciul cu Franta

Stiri pe aceeasi tema

- Cavani este incert pentru meciul cu Franța. Atacantul uruguayan Luis Suarez a avertizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca pentru partenerul sau Edinson Cavani, accidentat in cursul meciului cu Portugalia din optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, “ar putea fi dificil sa se recupereze”…

- Suedia si Anglia, care vor fi adversare, au completat tabloul sferturilor de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa meciurile de marti. OPTIMILE DE FINALA Sambata 30 iunie Franta - Argentina 4-3, la Kazan (Kazan Arena) Uruguay - Portugalia 2-1, la Soci (stadionul…

- Edinson Cavani este eroul Uruguayului din meciul cu Portugalia. Atacantul de la PSG a marcat de doua ori in poarta lusitanilor, in victoria echipei sale cu optimile de finala ale Cupei Mondiale, scor 2-1. A facut-o in minutele 7 și 62, insa cand mai erau mai puțin de 20 de minute pana la final s-a accidentat…

- Portarul Hugo Lloris, capitanul nationalei Frantei, va disputa al 100-lea sau meci in tricoul nationalei in meciul cu Peru, programat joi in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, relateaza AFP. Lloris, de la Tottenham Hotspur, este recordmanul de selectii pe postul de portar al…