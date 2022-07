Stiri pe aceeasi tema

Un afro-american in varsta de 25 de ani, ucis de politie la sfarsitul lui iunie dupa ce a fugit de la locul comiterii unei infractiuni rutiere intr-un oras din nordul SUA, a fost lovit de 46 de gloante, potrivit rezultatelor unei autopsii publicate vineri, relateaza AFP.

Donald Trump, care incearca sa iși consolideze controlul asupra Partidului Republican inaintea alegerilor generale din noiembrie, a mers sambata in Alaska pentru a face campanie pentru Sarah Palin, figura populista americana despre care mulți observatori spun ca i-a deschis calea, potrivit AFP.

Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, a parasit consiliul companiei sale de socializare Trump Media & Technology Group (TMTG) cu doar cateva saptamani inainte ca aceasta sa primeasca citatii de la Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC) si de la un mare juriu federal din Manhattan, potrivit…

Experții și familiile unor tineri sanatoși care au murit subit vorbesc despre Sindromul morții subite la adulți sau Sindromul morții aritmice bruște, cunoscut mai frecvent sub numele de SADS.

Albumul, care contine 13 piese, intitulat "18", este alcatuit in mare parte din cover-uri, de la Beach Boys, Marvin Gaye sau Velvet Underground, potrivit unui comunicat emis de Depp si Beck, potrivit Agerpres.

Donald Trump va trebui sa astepte sase ore inainte de a-si republica mesajele de pe platforma de socializare Truth Social pe alte platforme, a dezvaluit luni un document depus la autoritatile de reglementare, transmite Reuters, conform news.ro.

Presedintele SUA, Joseph Biden, a emis luni seara un ordin pentru mobilizarea a sute de militari americani in Somalia, pentru operatiuni antiteroriste, anuland astfel decizia fostului presedinte Donald Trump privind retragerea trupelor din aceasta tara, informeaza agentia The Associated Press.

Amber Heard, cea de-a doua sotie a actorului Johnny Depp, va reveni in boxa martorilor luni, odata cu reluarea procesului care i-a fost intentat pentru defaimare de starul hollywoodian, o procedura judiciara marcata de o serie de descrieri extrem de grafice privind abuzuri fizice si emotionale formulate…