- Larisa Iordache trece prin clipe cumplite, dupa anunțul morții mamei sale. In aceste momente toata lumea e alaturi de ea in cumpana uriașa a vieții, iar Clubul sportiv Dinamo i-a transmis de asemenea un mesaj prin intermediul paginii de Facebook.

- Mama Larisei Iordache a murit noaptea trecuta. Anunțul a fost facut de gimnasta pe pagina sa de Instagram. Larisa Iordache și-a anunțat apropiații și fanii, in jurul orei 5 A.M. ca mama sa a...

- Este știrea trista a acestei dimineți. Celebra gimnasta Larisa Iordache trece prin cele mai grele momente. Mama sportivei de performanța a murit noaptea trecuta. Vestea a fost data chiar de vedeta pe Instagram.

- Larisa Iordache și-a schimbat recent infațișarea, dupa ce și-a marit buzele. Fanii au certat-o pe internet, i-au trimis cuvinte grele, insa gimnasta are și ea un mesaj pentru cei care o critica: “Fiecare are dreptul sa faca ce dorește cu corpul lui. La inceput, m-au afectat foarte tare, eram…

- Kirk Douglas, care a murit in februarie 2020 la varsta de 103 ani, a cunoscut-o pe Anne in anul 1953, la Paris, in timp ce filma la pelicula "Act of Love". Un an mai tarziu, cei doi s-au casatorit in Las Vegas."Nu a fost romantic, insa era legal si noul sot i-a promis ca intr-o buna zi se vor casatori…

- Este vestea șoc a zilei. Vasile Ciobanu, cunoscut ca dealer-ul vedetelor, a murit. ”El Magico” Raj s-a stins din viața in spital, dupa ce a pierdut lupta cu noul coronavirus. Barbatul care a fost acuzat ca l-a urmarit pe Razvan Ciobanu s-a stins astazi din viața.

- Patriarhia cere urgent modificarea regulilor inmormantarilor. Preoții spun ca apropiații celor decedati sunt și mai afectați tocmai pentru ca nu ii pot conduce pe ultimul drum pe cei dragi, asa cum cere tradiția. Cultele religioase din Romania au solicitat modificarea acestei legi considerate…