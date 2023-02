Cauţi un job? Cel mai mare eveniment de recrutare a studenţilor din România începe azi la Iaşi Studentii ieseni au sansa sa se inscrie la o noua editie a evenimentului BuzzCamp, care incepe de astazi, marti, 28 februarie, si se incheie pe 29 martie. Conform organizatorilor, este vorba despre cel mai longeviv eveniment din Romania dedicat dezvoltarii personale, recrutarii specializate si orientarii in cariera pentru studenti, masteranzi si absolventi. In ultimii ani au participat 50 de companii de top din Romania si peste 30.000 de tineri la editiile BuzzcCamp. Organizat pentru prima data in 2008, evenimentul are loc in Iasi si alte zece orase, la intervale diferite de timp, in 2023 fiind… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

