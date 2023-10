Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat joi ca cei 4 sefi de politie de la Constanta nu au fost demisi, ci au fost eliberati din functie la cerere. El a fost intrebat la Digi24 de anuntul facut de reprezentanti ai Ministerului de Interne cu privire la mai multe demiteri.

- Echipajele IPJ Gorj au deschis astazi, pe 24 august 2023, un dosar penal pentru neglijenta in serviciu in cazul unei femei insarcinate din Targu Jiu, in luna a noua, care ar fi declarat pe proprie raspundere ca nu duce vreo sarcina. Politistii din Gorj au deschis joi, pe 24 august 2023, un dosar penal…

- Ce alcoolemie avea un barbat care conducea beat pe strazile din Aiud. Polițiștii l-au reținut și il vor prezenta magistraților Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore, de polițiștii din Alba, dupa ce a fost prins beat la volan pe strazile din Aiud. Este vorba despre un barbat din Salaj, care a fost…

- Polițiștii au inceput o ancheta in cazul fetei arse de la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet. Anchetatorii iau in calcul doua ipoteze. Cazul a fost facut public de ministrul Familiei care a aflat despre el de la o organizație non-guvernamentala. Ministrul a declarat, pentru Digi24,…

- Polițiștii din Zalau au inceput cercetarile dupa ce a fost anunțat furtul simbolului din Cimitirul Eroilor. Vulturul de bronz din Cimitirul Eroilor din Zalau a disparut peste noapte. Doi barbati din Salaj au fost arestati preventiv, vineri, ei fiind acuzati ca au sustras de pe monumentul din Cimitirul…

- Polițiștii de frontiera au depistat in fluxul de calatori un cetațean al Ucrainei care deținea permis de conducere falsificat. Cazul a avut loc ieri, 27 iulie, pe sensul de ieșire din țara.

- Barbatul care a disparut luni in apele Crișului Repede in zona Barajului Ioșia din municipiul Oradea și care a fost gasit de pompieri la circa 8 metri de mal nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat mort.Autoritațile au fost sesizate luni, in jurul orei 14.00, la 112, cu privire la…

- Un moldovean de 55 de ani pe numele caruia, din anul 2017, era eliberat mandat de cautare a fost prins la frontiera Costești printre calatorii care veneau din Federația Rusa. Cazul a avut loc ieri, 10 iulie.