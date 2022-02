Salvatorii greci cauta in continuare, sambata, 12 pasageri de pe feribotul devastat de foc in ultimele 24 de ore, la 50 de kilometri in largul insulei Corfu, relateaza presa internationala, potrivit news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…