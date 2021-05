Căutarea lui Jürgen Conings devine vânătoare de oameni Vanatoare de oameni in curs de desfașurare in Belgia, pentru capturarea lui Jurgen Conings, un soldat belgian care a furat mai multe arme și a dezertat. Vanatoarea de oameni a inceput la data de 18 mai 2021, dupa ce s-a descoperit ca Conings furase mai multe arme din cazarma militara din Leopoldsburg in ziua precedenta. De asemenea, au fost gasite scrisori de adio care conțineau amenințari violente la adresa guvernului belgian și a unor virologi proeminenți (in legatura cu pandemia COVID-19). Jurgen Conings (nascut la Maaseik, 28 septembrie 1974) este caporal in componenta aeriana belgiana și… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

