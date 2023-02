Stiri pe aceeasi tema

- Partenerii externi ai Republicii Moldova au transferat, in 2022, 12,7 miliarde de lei in bugetul de stat pentru a ajuta țara noastra sa faca fața crizelor in care s-a pomenit, inclusiv din cauza razboiului declanșat de Federația Rusa in Ucraina, relateaza Ziarul Național . Uniunea Europeana, Banca Mondiala…

- Volodimir Zelenski le-a transmis ucrainenilor, in discursul sau tradițional adresat poporului, ca dupa summitul cu liderii UE, pe care l-a gazduit vineri la Kiev, ca „exista o intelegere” ca este posibil ca Ucraina sa inceapa negocierile de aderare la uniune chiar in 2023. Totuși, presa internaționala…

- Vladimir Putin primește o noua lovitura puternica din partea Europei. Potrivit ultimelor informații, consiliul UE a aprobat un acord preliminar privind plafonarea preturilor produselor petroliere care provin din Rusia. Aceasta masura face parte din cadrul actiunilor de sanctionare a Moscovei din cauza…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze cel de-al 10-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana la 24 februarie, cand se implinește un an de la debutul razboiului in Ucraina, a declarat joi sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflata la Kiev, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Pana…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova, a declarat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- Uniunea Europeana a adoptat un al noualea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei, a postat vineri pe Twitter presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza DPA.

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa infiinteze un Tribunal Special care sa judece "crimele Rusiei in Ucraina", anunta miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care raspunde astfel unei cereri a Kievului, relateaza AFP. "Cooperam cu Curtea Penala Internationala (CPI) si ajutam la…

- „Lucram din greu pentru a lovi Rusia unde o doare și pentru a afecta și mai mult capacitatea sa de a purta razboi impotriva Ucrainei și pot anunța astazi ca lucram la viteza maxima la al 9-lea pachet de sancțiuni”, a anunțat, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o conferința…