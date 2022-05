Către directorul DSVSA și organele abilitate Subsemnații, consilieri in cadrul DSVSA SALAJ, am luat la cunoștința cu profunda și legitima indignare de conținutul articolului “Ministerul Agriculturii, ANSVSA și Curtea de Conturi, lauda activitatea directorului DSVSA Salaj, Mircea Martin” aparut pe un site local. Avȃnd ȋn vedere cele de mai sus, ne simțim indreptațiți sa facem urmatoarele precizari: I. Ȋn primul rȃnd este necesar sa explicam opiniei publice contextul ȋn care a aparut acest articol. Articolul la care facem referire este parte a unei campanii de promovare a directorului executiv al DSVSA SALAJ, facuta pe bani publici… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

