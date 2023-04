Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, catolicii celebreaza Floriile pe data de 2 aprilie. Aceasta sarbatoare deosebita amintește de un eveniment extrem de important, mai exact de Intrarea Mantuitorului in Ierusalim. Afla in continuare, ce fac catolicii de Florii pentru a avea noroc și spor tot anul. Tradițiile și obiceiurile…

- 2 aprilie – FLORIILE CATOLICE: Traditii, obiceiuri și superstiții care se respecta in Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim Credinciosii catolici sarbatoresc FLORIILE pe 2 aprilie 2023, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu…

- Duminica Floriilor sau a Stalpilor este una dintre cele 12 sarbatori imparatești din cursul anului bisericesc. Sarbatoarea simbolizeaza Intrarea Domnului in Ierusalim, orașul unde a inceput sa fie celebrata. Floriile deschid „Saptamana Mare", dupa cele 40 de zile de post pe care redincioșii ortodoxi…

- COMUNICAT DE PRESA In fiecare an, cu o saptamana inainte de Paște, creștin-ortodocșii sarbatoresc Floriile, sau Intrarea Domnului in Ierusalim. Pe data de 7 aprilie, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza, la Muzeul de Istorie din Targoviște, cu incepere de la ora 18:00, spectacolul dedicat…

- Duminica Floriilor marcheaza, an de an, intrarea Domnului in Ierusalim. Anual, aceasta sarbatoare se celebreaza cu o saptamana inainte de Sfintele Paști, prin urmare nu are o data anume. Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim se celebreaza cu o saptamana inainte de Sfintele Paști. Anul acesta,…

- Ca orice sarbatoare importanta, Floriile sunt marcate de mai multe superstiții pe care oamenii le respecta, caci se spune ca așa poți atrage prosperitatea și liniștea in familie. Anul acesta, catolicii sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim mai devreme decat creștinii ortodocși.

- Ce nu ai voie sa faci in Postul Paștelui. Care sunt zilele de dezlegare la Pește. Incepe Postul Paștelui, iar odata cu el, creștinii au de respectat mai multe tradiții și obiceiuri stricte. Postul Paștelui 2023 incepe luni, 27 februarie 2023, și are o durata de 40 de zile. Mai exact, acesta ține pana…

- Sarbatoarea Bobotezei este sinonima cu finalul sarbatorilor de iarna, iar lumea revine la rutina zilnica.Pe 6 ianuarie, se sfințesc apele, iar cei care se stropesc cu apa sfințita sunt protejați de rele tot anul.Ziua de 5 ianuarie este zi de considerata zi de post negru. Imediat dupa Craciun, preoții…