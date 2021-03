Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea Invierii Domnului. Citește și MESAJE…

- Credinciosii catolici sarbatoresc, duminica, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. "In mod traditional, in Duminica Floriilor, Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti organiza o procesiune…

- Dupa cum se știe, sarbatoarea de Florii este una dintre cele mai importante sabatori pentru catolici, alaturi de Paște. Floriile se mai numesc și Duminica Patimilor sau Duminica Floriilor a Patimilor Domnului. Sarbatoarea Floriilor ale loc intotdeauna inainte cu o saptamana de Paște. Iata cum petrec…

- Prin riturile penitențiale din Miercurea Cenușii, credincioșii romano-catolici și protestanți incep Postul Mare in 17 februarie 2021. Credincioșii greco-catolici și ortodocși incep Postul Mare in 15 martie. Cu aceasta importanta ocazie spirituala, papa Francisc a transmis un mesaj de pregatire pe tema…

- Calendar ortodox 2 februarie. Astazi este zi de mare sarbatoare pentru creștinii de pretutindeni. Credincioșii praznuiesc astazi, 2 februarie, Intampinarea Domnului, eveniment marcat sub cruce roșie in calendarul creștin ortodox. Care sunt tradițiile și obiceiuri din aceasta zi sfanta și ce este absolut…