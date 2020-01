CĂTINA, un adevărat miracol pentru sănătatea organismului Catina alba și cea roșie sunt minunate pentru sanatatea organismului, practic sunt doi arbuști care dau multa forța corpului. Catina alba este o foarte buna sursa de vitamine, un real tonic al sistemului nervos, iar catina roșie are beneficii impotriva anemiei deoarece poate stimula formarea globulelor... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

