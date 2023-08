Catina si uimitoarele ei beneficii Exista numeroase motive pentru care catina a devenit in ultima vreme unul dintre cele mai cautate alimente din lumea sanatatii si a bunastarii. Cunoscuta si sub numele de ananas siberian, catina se cultiva in toata Asia Centrala, in nord-vestul Europei si in nordul Himalayei, insa se comercializeaza peste tot, in special sub forma de sirop de catina . ​Iata de ce este catina considerata a fi unul dintre cele mai benefice ingrediente pentru sanatate! Poate intari sistemul imunitar. Catina este plina de antioxidanti naturali. Contine cantitati mari de acid ascorbic (vitamina C), polifenoli, flavonoide,… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

