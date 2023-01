Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70.000 de conturi au fost create in aplicatia "Amiabila", de la momentul lansarii, in octombrie 2022, cu o medie zilnica ce depaseste 300 de noi conturi, informeaza Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), intr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES. In perioada analizata,…

- Doi soferi din judetul Bistrita-Nasaud au fost implicati, in cursul zilei de joi, in accidente produse pe drumul national 17C, ambii avand alcoolemii de peste 1 la mie in urma testarii cu aparatul etilotest, potrivit buletinului de presa remis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit…

- Iarna conducem adesea pe zapada, polei și alunecuș, fiind tot mai predispuși accidentelor in trafic. Și pentru ca anotimpul friguros ne aduce sarbatorile de iarna, dar și cozi interminabile pe șosele, specialiștii recomanda sa conduci cu atenție și sa respecți regulile de circulație. Nu te grabi și…

- Constatarea amiabila poate fi completata online din 15 octombrie. In plus, completarea in format electronic a constatarii amiabile va genera și un desen care constituie schița accidentului, dupa ce șoferul in cauza va completa datele necesare. De altfel, documentul poate fi completat de comun acord…

- Constatarea amiabila in cazul accidentelor usoare se poate face de astazi si de pe telefon. Dupa instalarea aplicatiei „Amiabila”, soferii trebuie sa-si creeze un cont si sa completeze datele personale si ale masinii. In cazul unui accident, aceste date pot fi preluate automat in formularul de constatare…

- Aceasta se face cu ajutorul unei aplicații disponibile pentru descarcare pe telefoanele mobile. Constatarea online se poate folosi atunci cand, in accidentul soldat doar cu pagube materiale, sunt implicate doar doua mașini, iar șoferii sunt de acord in privința cauzelor și a vinovației. Biroul Asiguratorilor…

- Asiguratorii RCA impreuna cu Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) pun la dispozitia asiguratilor RCA aplicatia digitala Amiabila, prin care conducatorii auto vor putea completa si in format electronic formularul de „Constatare amiabila de accident”, in conformitate cu prevederile legale, potrivit…

- Se schimba regulile legate de accidente rutiere. Cum se foloseste de luni „Amiabila” online, cei 10 pasi Șoferii din Romania vor putea completa constatarea amiabila in caz de accident direct de pe telefon, incepand de luni, 17 octombrie.ASF anunța ca reglementarea „Amiabila” online vine in sprijinul…